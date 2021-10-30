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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Anıtkabir'de

30.10.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu, Cumhuriyetin 98. yılını Anıtkabir'de kutladı.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Anıtkabir'de

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyetin 98.yılını Mustafa Kemal Atatürk huzurunda kutlamayan isteyenler her yıl olduğu gibi, bu yıl da Anıtkabir'e akın etti.

ÜNLÜ ÇİFT ANITKABİR'DE

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu da, Anıtkabir'e giden isimler arasında yer aldı.

"BU SENE DE GELEBİLDİK ÇOK ŞÜKÜR"

Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile birlikte çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Doğulu, fotoğrafın altına "Bu sene de gelebildik çok şükür, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" notunu düştü.


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Kadir Doğulu Neslihan Atagül
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