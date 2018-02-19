MAGAZİN

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan dedikodulara net yanıt!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.02.2018 10:48 | Son Güncelleme

Bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıkları ve boşanacakları konuşulan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden tüm dedikoduları yalanlayacak hareket geldi

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan dedikodulara net yanıt!

Neslihan Atagül, sosyal medyada yaptığı "seviyor" paylaşımıyla boşanma iddialara son noktayı koydu.

Oyuncu çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz günlerde şiddetli bir tartışma yaşadığı iddia edilmişti. Neslihan Atagül, tartışmayı doğrulamış ancak abartıldığı gibi olmadığını söylemişti.

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SEVİYOR SEVİYOR!

Sevgililer Günü'nde paylaşım yapmamaları da ayrılık söylentilerini güçlendirmişti. Neslihan Atagül, eşiyle videosunu "Seviyor seviyor" notuyla paylaşarak herhangi bir tatsızlık olamadığı mesajını verdi.

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neslihan atagül kadir doğulu

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