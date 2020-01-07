Neslihan Doğrusöz ve Sevda Demirel'den evlilik kararı! 'Selin Ciğerci bile...'

Ameliyatsız cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren İşte Benim Stilim yarışmacısı Neslihan Doğrusöz ile Sevda Demirel aşk yaşamaya başladı. El ele görüntülenen Neslihan Doğrusöz ve Sevda Demirel gündeme bomba gibi düşmüştü.
Katıldığı moda programıyla ünlenen ve sonrasında cinsiyet değiştirme operasyonu geçirerek Neslihan Doğrusöz adını Doruk Doğrusöz olarak değiştirmiş ve sporcu sevgilisinden ayrılmıştı. Bu olaydan kısa süre sonra Doğrusöz yeni bir aşka yelken açtı. İlişkiyle gündeme gelmelerinin ardından rahatsızlanarak hastanelik olan çiftten Demirel, muhabirlerle sohbet ederken evlilik bombasını da patlattı.
Rahatsızlandığı için apar topar sevgilisiyle hastaneye giden Sevda Demirel, hastane önünde kendilerini bekleyen muhabirlerle sohbet etti. Uçankuş mikrofonlarına konuşarak ilişkisinden ve Doğrusöz'e nasıl aşık olduğunda bahseden Sevda Demirel, "Ben Doruk'un bir tane fotoğrafına aşık oldum. Fakat aşkımı ona hissettiremedim. Ben ilk defa böyle bir şey hissettim. Acayip bir enerjisi var ve çok yakışıklı" şeklinde konuştu.
Doruk Doğrusöz ise yeni ilişkisi hakkında "Her şey güzel gidiyor" dedi. Evlilik ile ilgili konuşan Doğrusöz "Neden olmasın" diyerek evlilik sinyalini verdi.
Annesinin yanına gideceğini ve iki ailenin bir araya gelip yemek yiyeceklerini duyuran Sevda Demirel sözlerine şöyle devam etti: "Türk halkının ne gördüğü umurumda değil. Bugüne kadar Türk halkı birçok şeyi tolere etti. Selin Ciğerci de evlendi, biz yuva kurmak istiyoruz."
Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan ikilinin birliktelikleri önceki akşam Harbiye'deki bir mağazadan çıkarken yakalanmalarıyla ortaya çıkmıştı. El ele görüntülenen ikili, flashların patlamasıyla kısa bir panik yaşasa da sonrasında rahat tavırlarıyla dikkat çekmişti.
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