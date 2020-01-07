Neslihan Doğrusöz ve Sevda Demirel'den evlilik kararı! 'Selin Ciğerci bile...'

Ameliyatsız cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren İşte Benim Stilim yarışmacısı Neslihan Doğrusöz ile Sevda Demirel aşk yaşamaya başladı. El ele görüntülenen Neslihan Doğrusöz ve Sevda Demirel gündeme bomba gibi düşmüştü.

Katıldığı moda programıyla ünlenen ve sonrasında cinsiyet değiştirme operasyonu geçirerek Neslihan Doğrusöz adını Doruk Doğrusöz olarak değiştirmiş ve sporcu sevgilisinden ayrılmıştı. Bu olaydan kısa süre sonra Doğrusöz yeni bir aşka yelken açtı. İlişkiyle gündeme gelmelerinin ardından rahatsızlanarak hastanelik olan çiftten Demirel, muhabirlerle sohbet ederken evlilik bombasını da patlattı.

"DORUK'UN BİR FOTOĞRAFINA AŞIK OLDUM"

Rahatsızlandığı için apar topar sevgilisiyle hastaneye giden Sevda Demirel, hastane önünde kendilerini bekleyen muhabirlerle sohbet etti. Uçankuş mikrofonlarına konuşarak ilişkisinden ve Doğrusöz'e nasıl aşık olduğunda bahseden Sevda Demirel, "Ben Doruk'un bir tane fotoğrafına aşık oldum. Fakat aşkımı ona hissettiremedim. Ben ilk defa böyle bir şey hissettim. Acayip bir enerjisi var ve çok yakışıklı" şeklinde konuştu.