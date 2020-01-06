Bomba! Sevda Demirel ve cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz aşk yaşıyor!

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan ve daha sonra cinsiyet değiştirerek gündeme gelen Neslihan Doğrusöz, geçtiğimiz yıl aldığı bir kararla cinsiyet değiştirmeye karar vermiş, bir dizi operasyon geçirerek ismini de Doruk olarak değiştirmişti.

Neslihan Doğrusöz 2018 Bikini Fitness Şampiyonu ve milli sporcu olan Büşra Eyen ile sevgiliydi. Doğrusöz'ün yaşadığı süreçte en büyük destekçisi Eyen idi. Ancak ikili ayrılık kararı almıştı. Doruk Doğrusöz şimdilerde Sevda Demirel ile birlikte.

Uzun süredir yalnız olan şarkıcı Sevda Demirel, gönlünü katıldığı bir moda yarışmasından sonra ünlenen ve geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz (Doruk Doğrusöz)'e kaptırdı. Demirel ile Doğrusöz'ün yaklaşık bir aydır aşk yaşadığı öğrenildi.

Sevda Demirel ile Doruk Doğrusöz önceki akşam Harbiye'de bir mağaza çıkışı ilk kez el ele Snob Magazin objektiflerine yakalandı.

Patlayan flaşlar sonrası kısa bir panik yaşayan sevgililerin rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı. İkili, ilişkileri hakkındaki soruya ise "Ne söyleyelim, ne görüyorsanız o" demekle yetindiler.

Demirel ile Doğrusöz araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttular.

Sevda Demirel son olarak yeğeninin eşcinsel evlilik yapmasıyla gündeme gelmişti.