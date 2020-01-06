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  4. Bomba! Sevda Demirel ve cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz aşk yaşıyor!

Bomba! Sevda Demirel ve cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz aşk yaşıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 10:59 | Son Güncelleme

'İşte Benim Stilim' yarışması ile ünlenen ve cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz adını Doruk Doğrusöz olarak değiştirmiş ve sevgilisinden ayrılmıştı. Doruk Doğrusöz şimdilerde bir döneme damga vuran Sevda Demirel ile aşk yaşıyor.

Bomba! Sevda Demirel ve cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz aşk yaşıyor!

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan ve daha sonra cinsiyet değiştirerek gündeme gelen Neslihan Doğrusöz, geçtiğimiz yıl aldığı bir kararla cinsiyet değiştirmeye karar vermiş, bir dizi operasyon geçirerek ismini de Doruk olarak değiştirmişti.

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Neslihan Doğrusöz 2018 Bikini Fitness Şampiyonu ve milli sporcu olan Büşra Eyen ile sevgiliydi. Doğrusöz'ün yaşadığı süreçte en büyük destekçisi Eyen idi. Ancak ikili ayrılık kararı almıştı. Doruk Doğrusöz şimdilerde Sevda Demirel ile birlikte.

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz: Ameliyatlarım devam ediyorCinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz: Ameliyatlarım devam ediyor

Uzun süredir yalnız olan şarkıcı Sevda Demirel, gönlünü katıldığı bir moda yarışmasından sonra ünlenen ve geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz (Doruk Doğrusöz)'e kaptırdı. Demirel ile Doğrusöz'ün yaklaşık bir aydır aşk yaşadığı öğrenildi.

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Sevda Demirel ile Doruk Doğrusöz önceki akşam Harbiye'de bir mağaza çıkışı ilk kez el ele Snob Magazin objektiflerine yakalandı.

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Patlayan flaşlar sonrası kısa bir panik yaşayan sevgililerin rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı. İkili, ilişkileri hakkındaki soruya ise "Ne söyleyelim, ne görüyorsanız o" demekle yetindiler.

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Demirel ile Doğrusöz araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttular.

Sevda Demirel'in yeğeni eşcinsel evlilik yapınca gündem oldu!Sevda Demirel'in yeğeni eşcinsel evlilik yapınca gündem oldu!

Sevda Demirel son olarak yeğeninin eşcinsel evlilik yapmasıyla gündeme gelmişti.

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sevda demirel neslihan doğrusöz Doruk Doğrusöz

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
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Cahim cehenneminde size can yakıcı bir ateş müjdeleniyor...
Türkiyenin gittiği nokta pek hoş görünmüyor. Medya normal olandan çok anormal olanı göze sokmaya çalışıyor bazı andavallarda saygı saygı diye tutturuyor, bunun saygıyla felan alakası yok sadece gençlerin gözüne yanlış şeyleri sokuyorsunuz doğrudan uzaklaştırıp.
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