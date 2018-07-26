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Neslişah Alkoçlar'dan eşi Engin Altan Düzyatan için romantik paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.07.2018 19:59 | Son Güncelleme

Neslişah Alkoçlar eşi Engin Altan Düzyatan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımla kutladı.

Neslişah Alkoçlar'dan eşi Engin Altan Düzyatan için romantik paylaşım

Sosyetenin önemli isimlerinden Neslişah Alkoçlar Diriliş'in Ertuğrul'u Engin Altan Düzyatan ile 2014 yılında hayatını Hayal Kahvesi Çubuklu 29'da gerçekleşen nikah töreni ile birleştirmişti. Mutlu bir evlilik geçiren ünlü çiftten romantik paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Neslişah Alkoçlar eşi Engin Altan Düzyatan'a aşkını her paylaşımında dile getiriyor.

DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL NOT PAYLAŞTI
Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın doğum günü nedeniyle eşi Neslişah Alkoçlar, sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü anlamlı bir mesajla kutladı.

neslihan

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Anahtar Kelimeler:
neslişah alkoçlar Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul

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