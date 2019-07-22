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Nesnelerin interneti için SirOS yazılımını kurmayı planlıyor

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TEKNOLOJİ  | 22.07.2019 09:57 | Son Güncelleme

Gelecekte neredeyse herkesin kullanacağına kesin gözüyle bakılan loT tekenolojisi, daha şimdiden Apple’ın radarlarına yakalandı. İşte Apple ile ilgili bu ilginç haberimizin detayları...

Nesnelerin interneti için SirOS yazılımını kurmayı planlıyor

Apple şirketi, loT teknolojisi açısından Amazon ve Google ile birlikte değerlendirildiğine önemli ölçüde geri planda kalıyor. Amazon, Alexa ile kendiliğinden öğrenebilen bazı deneyler yapıyor. Yine aynı şekilde Google, kendi asistanını yapay zeka ile şekillendirmeye çalışıyor. Apple’ın, nesnelerin internetinde söz sahibi olması için çok daha fazla çalışması gerekiyor.

Apple şirketi; saatleri için watchOS işletim sistemini kullanırken, iPad Pro modellerinde iPadOS işletim sistemini tercih ediyor. Kendi sanal asistanında ise, SiriOS dediğimiz bir işletim sistemini tercih edecek. Bu sistemin en belirgin özelliği ise, insanlar kadar yüksek bir anlama kapasitesine sahip olması.

Apple, bu işletim sistemini sadece üretip geri çekilmek istemiyor. 50 milyar cihazın buraya bağlanıp, nesnelerin internetini kullanmasını istiyor. Ayrıca; bu yeni sistem, kendi başına öğrenme yeteneğine sahip olması nedeniyle, son derece kullanışlı görünüyor.

Şirketin 2020 yılında yılında WWDC etkinliğinde bu sistem hakkında ayrıntılı bilgi vermesi bekleniyor. Muhtemelen bütün özellikler bu tarihte açıklanacak. Muhtemelen şirket, Amazon ve Google sanal asistanları gibi bir özellik oluşturmaya çalışacak. Peki sizce de bu işletim sistemi kullanıcıları memnun edebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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