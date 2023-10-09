Nesrin Cavadzade davet tarzıyla dikkat çekti! Korse detayına yorum yağdı

Rol aldığı yapımlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen

Nesrin Cavadzade şimdi de davet tarzıyla dikkat çekti. Her paylaşımı olay olan ünlü ismin son gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İddialı ve cesur tarzıyla adından söz ettirmeyi başaran güzel oyuncu katıldığı bir davetteki elbisesiyle çok konuşuldu. Boncuklarla kaplı ışıltılı bir elbise giyen Cavadzade'nin elbisesinin bel kısmındaki korse detayı hiç beğenilmedi.

Cavadzade'ye 'Hiç olmamış', 'Korse kısmını beğenmedim', 'Hiç beğenmedim elbiseyi', 'Zarafetiniz bile elbiseyi kurtaramamış', 'Korkunç bir elbise' gibi yorumlar yapıldı.

2007 yılında başladığı oyunculuk kariyerine sayısız proje sığdıran güzel oyuncu, en son Üç Kuruş dizisinde rol almıştı.

Daha önce Yasak Elma, Al Yazmalım, Bizim Hikaye ve Aşk Tesadüfleri Sever 2 gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Cavadzade'nin kendisine gelen dizi ve film tekliflerini değerlendirdiği konuşuluyor.

Özel hayatıyla da adından söz ettiren yıldız, yakın zamanda önce meslektaşı Gökhan Alkan ile aşk yaşamıştı.





