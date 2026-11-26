İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kamuoyunun tanıdığı isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrolle serbest bırakılan isimler arasında Özcan Deniz de var.

ÖZCAN DENİZ'İN AYLIK GELİRİ NE KADAR?

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında adı geçen Özcan Deniz’in ifadesi de ortaya çıktı. 500 bin TL aylık geliri olduğunu söyleyen Deniz "Yaklaşık 2 yıldır kalp rahatsızlığım vardır, raporlu ilaçlarım vardır, bunları kullanmaktayım" dedi.

DHA

“Yaklaşık 35 yıldır profesyonel sanatçılık yapmaktayım. Ben kesinlikle uyuşturucu kullanmıyorum, kullanan insanlarla da aynı ortamda bulunmadım" diyen Özcan Deniz devamında "Uyuşturucu satan veya bu konuda aracı olan insanlarla doğrudan veya dolaylı bir şekilde hiçbir zaman bağlantım olmadı" dedi.

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"FONDA ADIMA KAYITLI HESAP YOKTUR"

Mal varlığına dair de konuşan Özcan Deniz şunları söyledi:

"Adıma kayıtlı 7-8 tane gayrimenkul ve 1 de araç vardır. Borsada, fonda adıma kayıtlı hesap yoktur. Bu uygulamalarla hiçbir zaman işim olmadı. Yaklaşık 2 yıldır kalp rahatsızlığım vardır, raporlu ilaçlarım vardır, bunları kullanmaktayım. Talihsiz bir şekilde gözaltına alınmam beni çok üzmüştür. Vermiş olduğum kan ve saç tahlilleri sonucu bu durumun ortaya çıkacağına eminim. Ben kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadım, satmadım, satışına aracılık etmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”