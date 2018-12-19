Nesrin Cavadzade'den bacak şov!

FOX TV kanalında yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde Tülay rolüyle ekranlarda gördüğümüz güzel oyuncu, geçtiğimiz akşam katıldığı davete giydiği elbiseyle hayranlarından tam not aldı.

36 yaşındaki Azerbaycan asıllı Türk oyuncu Nesrin Cavadzade, dün katıldığı bir davetten fotoğraflar paylaştı.

Güzel oyuncu, bu sefer de derin yırtmacıyla dikkat çekti. Kısa sürede 100 bin beğeni alan fotoğrafa yüzlerce de yorum yapıldı.

Med Yapım'ın 25. yıl gecesinde giydiği derin yırtmaçlı elbisesiyle gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başaran Cavadzade, hayranlarından tam not almayı başardı.





