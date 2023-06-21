Nesrin Cavadzade sütyensiz elbisesiyle nefes kesti! Düğün tarzına beğeni yağdı

Hem oyunculuk performansı hem de cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken Nesrin Cavadzade sosyal medya hesabını sık kullanan ünlülerden. Annesiyle beraber oyuncu Eda Ece'nin düğününe katılan Nesrin Cavadzade sütyensiz tarzını Instagram'da paylaştı.

Fox Tv'nin 6 sezon yayınlanan dizisi Yasak Elma'da birbirinden ünlü oyuncular yer almıştı. Dizide aynı sahneleri paylaşan isimlerden Nesrin Cavadzade, rol arkadaşı Eda Ece'nin düğün törenine katıldı.

Siyah bir elbise tercih eden ünlü ismin göğsünde boncuk detayları bulunuyor.

Düğün pozlarını Instagram'da paylaşan Nesrin Cavadzade'nin polzarına beğeni ve yorum yağdı.

Nesrin Cavadzade'nin pozlarını beğenenler arasında Uraz Kaygılaroğlu ve Seda Bakan gibi isimler yer aldı.

