Nesrin Cavadzade Uraz Kaygılaroğlu’nu öpücüklere boğdu! Doğum günü kutlaması olay oldu

Cesur pozları ile sık sık adından söz ettiren başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade son paylaşımıyla yine ses getirdi. Güzelliği ile nefes kesen ünlü isim arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu’nun doğum gününü kutladı.

Üç Kuruş dizisinde Kaygılaroğlu ile beraber rol alan Cavadzade, paylaşımına “Urazcığım, yarın bayram her yer kapalı olur, doğum gününü bugünden kutlamak istedim” notunu düştü.

Ünlü isim açıklamasında “Seni çok ama çok seviyorum! İyi ki varsın, iyi ki arkadaşımsın, yüzümü daima güldürdüğün ve gerektiğinde hep orada olduğun için sana çok teşekkür ederim. Senenin en mutlu günü şimdiden kutlu olsun canımın içi” sözlerine yer verdi.

Cavadzade’nin samimi paylaşımına takipçileri “Aşkım saçmalama sadece arkadaşım”, “Güzelliğiniz şaka mı”, “Sevgili misiniz” yorumlarında bulundu.



