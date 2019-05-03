Nesrin Cavadzade Yasak Elma dizisinde hangi rolde oynayacak? Dengeleri değiştirecek karakter

Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin başrollerini paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı ‘’Yasak Elma’’ dizisinde Cavadzade; hem asil ve güzel, hem de hırslı ve iddialı bir karakter ile izleyici karşısına çıkacak.

Daha önce FOX’un sevilen dizisi “Bizim Hikaye”de “Tülay” karakteriyle hayranlarının kalbinde taht kuran güzel oyuncu, “Yasak Elma” dizisinde kendisini Ender (Şevval Sam) ve Yıldız (Eda Ece) karakterlerinin karşısında bulacak.

“Yasak Elma” her Pazartesi yeni bölümüyle 20.00’de FOX’ta!

