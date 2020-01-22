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  4. Netflix'in yeni dizisi Rise of Empires: Ottoman'ın özel gösterimi yapıldı! Fatih Sultan Mehmet'i anlatan belgesel dizi ne zaman yayınlanacak?

Netflix'in yeni dizisi Rise of Empires: Ottoman'ın özel gösterimi yapıldı! Fatih Sultan Mehmet'i anlatan belgesel dizi ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 22.01.2020 02:10 | Son Güncelleme

Netflix'in başrollerini Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır ve Damla Sönmez'in paylaştığı belgesel dizisi Rise of Empires: Ottoman'ın özel gösterimi, tüm oyuncu kadrosu ve yönetmen Emre Şahin'in katılımıyla Pera Müzesi'nde gerçekleşti. Pek, Fatih Sultan Mehmet'in hayatını anlatan Rise of Empires: Ottoman, Netflix'te ne zaman yayınlanacak?

Netflix'in yeni dizisi Rise of Empires: Ottoman'ın özel gösterimi yapıldı! Fatih Sultan Mehmet'i anlatan belgesel dizi ne zaman yayınlanacak?

Tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet'in yükselişini ve İstanbul'un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nu farklı bir açıdan ele alan yapımın ilk bölümünün gösterildiği geceye dizinin yapım ekibinin yanı sıra sinema ve sanat camiasından bir çok davetli katıldı.

TubaBuyukustun

RISE OF EMPIRES: OTTOMAN KONUSU NEDİR?

Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan, yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment'in üstlendiği belgesel dizisinin yönetmen koltuğunda ise Emre Şahin oturuyor. Çekimleri İstanbul'da gerçekleşen Rise of Empires: Ottoman altı bölümden oluşuyor.

UshanCakir_TomassoBassili_SelimBayraktar_BirkanSokullu_TubaBuyukustun_CemYigitUzumoglu_EmreSahin_OsmanSonant

Rise of Empires: Ottoman, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet'in yükselişini ve İstanbul'un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nu farklı bir açıdan ele alıyor.

CemYigitUzumoglu_TubaBuyukustun_BirkanSokullu

Rise of Empires: Ottoman tüm dünya ile aynı anda 24 Ocak'ta sadece Netflix'te gösterime girecek.

RISE OF EMPIRES: OTTOMAN FRAGMANI


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