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Netflix'in yeni Türk dizisi Zeytin Ağacı'nın detayları belli oldu! İşte yayın tarihi ve oyuncuları

23.06.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in yeni Türk dizisi Zeytin Ağacı'nın yayın tarihi açıklandı. Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Rıza Kocaoğlu, Serkan Altunorak ve Fırat Tanış'ın başrollerde oynadığı Zeytin Ağacı dizisinden ilk görseller de yayınlandı.

Netflix'in yeni Türk dizisi Zeytin Ağacı'nın detayları belli oldu! İşte yayın tarihi ve oyuncuları

Yapımcılığını OGM Pictuıres'ın paylaştığı, yönetmen koltuğuna Burcu Alptekin'in oturduğu Zeytin Ağacı dizisinde geçmişin, değiştirilemese bile kabul edilmesiyle, hayattaki pek çok çıkmazın üstesinden gelinebileceğini duygusal ve umut veren bir dille izleyiciye anlatılacak.

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Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Murat Boz, Füsun Demirel, Fırat Tanış, Rıza Kocaoğlu ve Serkan Altunorak’ı bir araya getiren Zeytin Ağacı, 28 Temmuz’da tüm dünyayla aynı anda Netflix’te olacak.

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ZEYTİN AĞACI KONUSU NEDİR?

Ada (Tuba Büyüküstün), Sevgi (Boncuk Yılmaz) ve Leyla (Seda Bakan)’nın üniversitede başlayan arkadaşlıkları yıllar içinde en zor zamanlarında bile onlara güç veren bir dostluğa dönüşmüştür. Ada, başarılı bir genel cerrah, Sevgi de hırslı bir avukattır. Leyla ise ikisinin aksine çalışıp kariyer yapmamıştır.

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Eşi ve oğlu ile rahat bir yaşam sürmektedir. Ancak bu üç kadının aralarındaki güçlü bağ Sevgi'ye kanser teşhisi konduktan sonra en büyük sınavını verir.
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Sevgi, Ada’nın istediği gibi hastaneye yatmak yerine bambaşka bir umudun peşinden gider. Leyla’dan kendisini Zaman (Fırat Tanış) isimli gizemli bir adamı bulmak için Ayvalık'a götürmesini ister. Sevgi’yi bu kararından döndüremeyeceklerini anlayınca da çaresizce hep birlikte yola koyulurlar.

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Henüz bilmedikleri şey, bu yolculuğun hayatlarını tamamen değiştireceğidir. Sevgi’nin başlattığı bu arayış, sadece onun değil Ada ve Leyla’nın da yaşamında beklenmedik olaylara neden olacaktır.

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Netflix Murat Boz Seda Bakan Tuba Büyüküstün
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