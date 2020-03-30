Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Netflix, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki yayın kalitesini düşürdü

Netflix, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki yayın kalitesini düşürdü

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Netflix, Avrupa'nın ardından şimdi de Türkiye'de yayın kalitesini düşürmeye başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle telekomünikasyon şirketlerinin altyapısındaki yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.

Netflix, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki yayın kalitesini düşürdü

Koronavirüs nedeniyle milyarlarca insan kendini evlere kapadı. Zorunlu ihtiyaçlar dışında dışarı çıkılmaması online yayın platformlarında büyük bir zıplama yaşanmasına neden oldu. Yüksek izlenme oranları yakalayan Netflix, telekomünikasyon şirketlerinin altyapısındaki yükünü hafifletmek için dizi, film ve programların yayın kalitesini düşürme kararı aldı.

Netflix, Youtube vb. video platformlarının ziyaret trafiğinin artması, telekomünikasyon şirketlerinin altyapısını zorlayabiliyor. Evde kaldığımız bu süreçte internet bağlantısında sıkıntı yaşanmaması ve telekomünikasyon şirketlerinin maliyetlerinin düşürülmesi için siteler trafiğini yavaşlatma kararı alıyor.

YAYIN KALİTESİ DÜŞTÜ

Netflix, Avrupa’daki trafiğini yüzde 25 oranında düşürme kararı almıştı ancak bu karara Türkiye dahil değildi. Netflix İçerik İletiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ken Florance tarafından bugün yapılan açıklamayla Türkiye’deki trafiğin yüzde 25 oranında düşürüldüğü duyuruldu. Bu nedenle dizi ve filmlerin video kalitesi düşüş yaşandı. Bitrate kalitesinde düşüş var ve kalitenin SD'den HD'ye geçiş hızında yavaşlama gözlemleniyor.

Resmi açıklama geldi

Netflix İçerik İletiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ken Florance, yaşanılan küresel krize bağlı olarak, sundukları hizmet kalitesini koruyarak telekomünikasyon ağlarındaki Netflix trafiğini yüzde 25 oranında azaltacak bir yöntem geliştirdiklerini ifade etti.
Ken Florance, şunları kaydetti:

"Trafikteki bu azalmaya rağmen üyelerimiz tercih ettikleri plan kapsamında yer alan Ultra Yüksek Çözünürlük (UHD), Yüksek Çözünürlük (HD) veya Standart Çözünürlük (SD) seçeneklerinden faydalanmaya devam edebilecek. Türkiye'de önümüzdeki 30 gün boyunca uygulanacak bu yöntemin telekomünikasyon ağları üzerinde önemli bir rahatlama sağlayacağına inanıyorum."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Taksilerde koronavirüs uygulaması başladı!Taksilerde koronavirüs uygulaması başladı!
Paul Walker efsanesi Hızlı ve Öfkeli serisinde devam edecek!Paul Walker efsanesi Hızlı ve Öfkeli serisinde devam edecek!
Mors alfabesi hala kullanılıyor mu?Mors alfabesi hala kullanılıyor mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs netflix, netflix yayın kalitesi,

En Çok Okunan Trend Haberler

Çok sayıda var! Tüyler ürpertici tesadüfler…

Çok sayıda var! Tüyler ürpertici tesadüfler…

2018'de göstermişler: Bu diziyi izleyenler Koronavirüse şaşırmadı!

2018'de göstermişler: Bu diziyi izleyenler Koronavirüse şaşırmadı!

Her şeye rağmen vahşi hayvan pazarları satışa devam ediyor!

Her şeye rağmen vahşi hayvan pazarları satışa devam ediyor!

Sosyal izolasyonda izlenecek filmler

Sosyal izolasyonda izlenecek filmler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' macerasında

'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' macerasında

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sevilen diziye damga vuran öpüşme sahnesi!

Sevilen diziye damga vuran öpüşme sahnesi!

Tavşan Peter, bir kez daha beyaz perdeye zıplıyor

Tavşan Peter, bir kez daha beyaz perdeye zıplıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ryan Gosling’in yeni projesi 'Project Hail Mary' oldu

Ryan Gosling astronot olmayı çok sevdi

Paul Walker'ı Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmlerinde görebiliriz

Paul Walker efsanesi Hızlı ve Öfkeli serisinde devam edecek!

Türkiye'de en çok izlenen filmler listesi değişti

Liste değişti! İşte en çok izlenen filmler...

Koronavirüs salgınını “öngören” film, dizi ve kitaplar

Çok sayıda var! Tüyler ürpertici tesadüfler…

Netflix dizisi koronavirüs salgınını 2018'de tahmin etmiş

2018'de göstermişler: Bu diziyi izleyenler Koronavirüse şaşırmadı!

Sosyal izolasyonda izlenecek filmler: Tüm zamanların iyi 100 filmi

Sosyal izolasyonda izlenecek filmler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.