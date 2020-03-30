Netflix, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki yayın kalitesini düşürdü

Koronavirüs nedeniyle milyarlarca insan kendini evlere kapadı. Zorunlu ihtiyaçlar dışında dışarı çıkılmaması online yayın platformlarında büyük bir zıplama yaşanmasına neden oldu. Yüksek izlenme oranları yakalayan Netflix, telekomünikasyon şirketlerinin altyapısındaki yükünü hafifletmek için dizi, film ve programların yayın kalitesini düşürme kararı aldı.

Netflix, Youtube vb. video platformlarının ziyaret trafiğinin artması, telekomünikasyon şirketlerinin altyapısını zorlayabiliyor. Evde kaldığımız bu süreçte internet bağlantısında sıkıntı yaşanmaması ve telekomünikasyon şirketlerinin maliyetlerinin düşürülmesi için siteler trafiğini yavaşlatma kararı alıyor.

YAYIN KALİTESİ DÜŞTÜ

Netflix, Avrupa’daki trafiğini yüzde 25 oranında düşürme kararı almıştı ancak bu karara Türkiye dahil değildi. Netflix İçerik İletiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ken Florance tarafından bugün yapılan açıklamayla Türkiye’deki trafiğin yüzde 25 oranında düşürüldüğü duyuruldu. Bu nedenle dizi ve filmlerin video kalitesi düşüş yaşandı. Bitrate kalitesinde düşüş var ve kalitenin SD'den HD'ye geçiş hızında yavaşlama gözlemleniyor.