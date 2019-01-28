Netflix önemli bir projeyi duyurmaya hazırlanıyor

Son yıllarda dijital yayın sektöründe önemli gelişmeler yaşanıyor. Netflix ve Amazon Prime gibi isimlerin öncülük ettiği pazardaki isim sayısı gün geçtikçe daha da artıyor. Hali hazırda ülkemizde bile kendi dizilerini çeken, özel programlar hazırlayan birkaç dijital yayıncı mevcut.

Yine de bu pazarın açık ara liderinin Netflix olduğunu inkar edemeyiz. Netflix şu anda dünyanın en değerli 10 şirketi arasında da yer alıyor. Son dönemde Netflix dizi ve filmlerinin devasa bütçeleriyle dikkat çektiği gerçeğini de unutmamak gerekiyor.

Kısa süre önce Muhafız Hakan ile Türkiye’de de ilk dizini çeken Netflix, şu aralar hayli ses getirecek yeni bir projeye odaklanmış durumda.

Sızdırılan bilgilere göre Netflix yakında Resident Evil dizisi ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Resident Evil filmlerinden tamamen bağımsız olan dizi Umbrella Corp. içerisindeki karanlık işleyişi konu edinecek. Elbette dizide yine bolca zombi izleyicileri bekliyor olacak.

Dizi hakkındaki detaylar henüz netleşmemiş olsa da yapımcı olarak Constantin stüdyolarının ismi geçiyor. Geçtiğimiz günlerde bu stüdyonun yeniden çevrim olan Resident Evil filmlerinin de yapımını üstleneceği açıklanmıştı.

Dizi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktığında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu arada Netflix’in ülkemizdeki en düşük aylık üyelik ücretinin de 16TL olduğunu hatırlatalım.

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