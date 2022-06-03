Netflix'teki Kuş Uçuşu dizisi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Dizi dijital platformda yerini aldı. Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol başrollerini paylaştığı dizi dikkat çeken oyuncu kadrosuyla adından söz ettireceğe benziyor. Peki Netflix'teki Kuş Uçuşu dizisinin konusu nedir? Kuş Uçuşu dizisi oyuncuları kimler? Nerede çekildi? Netflix'in yeni dizisi ile ilgili bilgileri sizler için derledik...

NETFLİX'TEKİ KUŞ UÇUŞU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Netflix'in Kuş Uçuşu dizisi biri X diğeri Y kuşağını temsil eden iki kadın arasındaki çarpışma üzerimnden ilerleyecek.

Kerem Çatay’ın yapımcılığını yapıp Meriç Acemi senaryosunu yazdığı Netflix'in bu yeni yerli yapımını Deniz Yorulmazer yönetti.

Dizinin oyuncu kadrosu da adından söz ettiriyor.

KUŞ UÇUŞU DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kuş Uçuşu dizisi oyuncuları:

Birce Akalay,

Miray Daner,

İbrahim Çelikkol,

Burak Yamantürk,

İrem Sak,

Defne Kayalar



