MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Netflix'teki Kuş Uçuşu dizisinin konusu nedir? Kuş Uçuşu dizisi oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

Netflix'teki Kuş Uçuşu dizisinin konusu nedir? Kuş Uçuşu dizisi oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

03.06.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'teki Kuş Uçuşu dizisinin konusu, dizinin 3 Haziran 2022 Cuma günü yayınlanmasının ardından konusu oldu. Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol’un rol aldığı dizinin fragmanı bir süre önce yayınlanmıştı. Peki Netflix'teki Kuş Uçuşu dizisinin konusu nedir? Kuş Uçuşu dizisi oyuncuları kimler? Nerede çekildi? İşte detaylar...

Netflix'teki Kuş Uçuşu dizisi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Dizi dijital platformda yerini aldı. Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol başrollerini paylaştığı dizi dikkat çeken oyuncu kadrosuyla adından söz ettireceğe benziyor. Peki Netflix'teki Kuş Uçuşu dizisinin konusu nedir? Kuş Uçuşu dizisi oyuncuları kimler? Nerede çekildi? Netflix'in yeni dizisi ile ilgili bilgileri sizler için derledik...

Netflix Kuş Uçuşu dizisinin konusu nedir?

NETFLİX'TEKİ KUŞ UÇUŞU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Netflix'in Kuş Uçuşu dizisi biri X diğeri Y kuşağını temsil eden iki kadın arasındaki çarpışma üzerimnden ilerleyecek.

Netflix Kuş Uçuşu dizisinin konusu nedir?

Kerem Çatay’ın yapımcılığını yapıp Meriç Acemi senaryosunu yazdığı Netflix'in bu yeni yerli yapımını Deniz Yorulmazer yönetti.

Netflix Kuş Uçuşu dizisinin konusu nedir?

Dizinin oyuncu kadrosu da adından söz ettiriyor.

Netflix Kuş Uçuşu dizisinin konusu nedir?

KUŞ UÇUŞU DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kuş Uçuşu dizisi oyuncuları:

Birce Akalay,

Miray Daner,

İbrahim Çelikkol,

Burak Yamantürk,

İrem Sak,

Defne Kayalar

Netflix Kuş Uçuşu dizisinin konusu nedir?

Netflix Kuş Uçuşu dizisinin konusu nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilerek verdiği frikiklerle ünlü! Banyodan paylaştıBilerek verdiği frikiklerle ünlü! Banyodan paylaştı
Barış Akarsu hakkındaki tepki çeken sözlerden sonra flaş karar! Barış Akarsu hakkındaki tepki çeken sözlerden sonra flaş karar!
"2022'ye s*ki tutarak giriyoruz" demişti! Sosyal medya onu konuşuyor"2022'ye s*ki tutarak giriyoruz" demişti! Sosyal medya onu konuşuyor
Anahtar Kelimeler:
Netflix Birce Akalay İbrahim Çelikkol Kuş Uçuşu dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik enflasyon verileri açıklandı

Kritik enflasyon verileri açıklandı

Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?

Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?

Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı anket sonuçları

Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı anket sonuçları

2022 Haziran kira artış zammı belli oldu

2022 Haziran kira artış zammı belli oldu

Yeşilçam'ın Rambo'su vefat etti! Cüneyt Arkın: İçimden bir parça koptu

Yeşilçam'ın Rambo'su vefat etti! Cüneyt Arkın: İçimden bir parça koptu

TÜİK'in enflasyon açıklaması sonrası CHP'den peş peşe tepki

TÜİK'in enflasyon açıklaması sonrası CHP'den peş peşe tepki

İlginizi Çekebilir

Peynir, yumurta ve çay... Canınız istemiyorsa doktora koşun

Peynir, yumurta ve çay... Canınız istemiyorsa doktora koşun

Tamamen soyundu! Çıplak pozuyla kutlama yaptı

Tamamen soyundu! Çıplak pozuyla kutlama yaptı

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Beklentileriniz yüksek! Biraz daha beklemelisiniz

Beklentileriniz yüksek! Biraz daha beklemelisiniz

Annesinin hatası onu bu hale getirdi! Günlerce hastanede kaldı

Annesinin hatası onu bu hale getirdi! Günlerce hastanede kaldı

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.