Netflix Wednesday 2. sezonunu duyurdu!

Dünyanın en popüler dijital akış platformlarından biri olan Netflix, kütüphanesine dahil ettiği yeni yapımlarla sunduğu deneyimi artırmaya devam ediyor. Öyle ki platformun popüler dizileri arasında yer alan Wednesday'ın 2. sezonu duyuruldu.

Netflix'in geçtiğimiz aylarda seyirciye sunduğu Wednesday dizisi, oldukça büyük ilgi gördü. Bununla beraber dizinin ikinci sezonunun gelip gelmeyeceği sorusu da merak uyandırdı. Bu konuyla ilgili internet üzerinde birçok iddia ortaya atıldı. Öyle ki yeni sezonun Netflix'te olmayacağı dahi söylentiler arasındaydı.

