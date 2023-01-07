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Netflix Wednesday 2. sezonunu duyurdu!

07.01.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix, resmi YouTube kanalı üzerinden yayınladığı video ile Wednesday'in 2. sezonunun geleceğini açıkladı.

Netflix Wednesday 2. sezonunu duyurdu!

Dünyanın en popüler dijital akış platformlarından biri olan Netflix, kütüphanesine dahil ettiği yeni yapımlarla sunduğu deneyimi artırmaya devam ediyor. Öyle ki platformun popüler dizileri arasında yer alan Wednesday'ın 2. sezonu duyuruldu.

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Netflix'in geçtiğimiz aylarda seyirciye sunduğu Wednesday dizisi, oldukça büyük ilgi gördü. Bununla beraber dizinin ikinci sezonunun gelip gelmeyeceği sorusu da merak uyandırdı. Bu konuyla ilgili internet üzerinde birçok iddia ortaya atıldı. Öyle ki yeni sezonun Netflix'te olmayacağı dahi söylentiler arasındaydı.

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