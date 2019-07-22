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Netflix Witcher yeni Games of Thrones mu olacak?

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TEKNOLOJİ  | 22.07.2019 10:03 | Son Güncelleme

CD Projekt Red’in ünlü video serisi, canavar avcısı Witcher’ı televizyona taşıyacak olan Netflix dizisi, büyük merakla bekleniyor. Netflix Witcher serisi hakkında yeni fragmanını Comic-Con sırasında yayınladı.

Netflix Witcher yeni Games of Thrones mu olacak?

Doğaüstü güçlere sahip olan Geralt karakterinin canavarlar, hayaletler, inler-cinler ile kapışmasını ve masum köylüleri bu yaratıklardan korumasını anlatan Witcher serisini dünya çapında milyonlarca oyuncu beğenmişti.

Oyunlar ise, ünlü Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski’nin çok satan aynı isimli romanlarından uyarlanmıştı. Witcher karakteri, Polonya’daki halk öykülerine dayanan canavar masallarından esinlenmişti. Dizinin fragmanından gördüğümüz kadarıyla televizyondaki Witcher karakteri, oyundaki karakterin aksine, 2 kılıç değil, tek kılıç taşıyacak. Bu da canavarlarla dövüşürken kullandığı, ikonik çarpraz korunaklı gümüş kılıç olacak gibi görünüyor.

Dizinin yeni fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

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netflix witcher game of thrones

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