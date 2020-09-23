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Netflix yapımı Barbarians’tan ilk fragman yayınlandı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Netflix yapımı savaş dizisi Barbarians’tan ilk fragman yayınlandı. Dizi, 23 Ekim tarihinde izleyiciyle buluşacak.

Son zamanlarda tarihi yapımlara ağırlık veren Netflix’ten savaş temalı bir dizi daha geldi. 23 Ekim tarihinde izleyiciyle buluşacak olan Barbarians’tan ilk fragman yayınlandı. Milattan sonra 9'da yaşanan bir savaşı konu alan dizi Cermen kabileleri’nin Roma İmparatorluğu’nun yayılmasını durdurmaya çalışmasını anlatacak. Barbarians’ın ilk sezonu 6 bölümden oluşuyor.

BARBARIANS OYUNCU KADROSU

Arne Nolting, Jan-Martin Scharf ve Andreas Heckmann‘ın yaratıcısı olduğu dizinin yönetmen koltuğunda Barbara Eder ve Vikings dizisinin bazı bölümlerine imza atan Steve Saint Ledger oturuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda A Most Wanted Man ve Sense8 gibi yapımlarında rol alan Bernhard Schütz, David Schütter, Laurence Rupp gibi isimler yer alıyor.

BARBARIANS KONUSU

Milattan sonra 9'da gerçekleşen Teutoburg Ormanı Savaşı sırasında Cermen kabileleri Roma İmparatorluğu'nun yayılmasını durdurmaya çalışırken, üç kişinin kaderleri iç içe geçer.


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