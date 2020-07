Nevşehir Belediye Başkanı Arı: "Bu şehri yeniden imar ve inşa edeceğiz"

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, “Biz bu şehirde sadece imar ve inşa faaliyeti yapmayacağız. Bu şehirde gönüller inşa edeceğiz, bu şehirde gönüller imar edeceğiz. Çünkü bu şehrin her bir ferdine âşık ve sevdalıyız.” dedi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin şehrin farklı noktalarında gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi. Beraberinde başkan yardımcıları ile gerçekleştirdiği incelemeleri sırasında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin birim müdürlerinden bilgiler alan Arı, çalışmalarda görev alan belediye personellerine kolaylıklar diledi. Gittiği çalışma alanlarında vatandaşların ve esnafların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaşan Arı, vatandaşlarla sohbet ederek çeşitli belediye hizmetlerine ilişkin görüş ve önerilerini dinledi. Nevşehir Belediyesi’nin gerçekleştireceği çeşitli projelere ilişkin vatandaşlarla ve esnaflarla istişarelerde bulunan Arı, Nevşehir’in çok kısa bir süre içerisinde birçok alanda tüm Türkiye’nin örnek göstereceği bir şehir haline geleceğini kaydetti.

“Bu şehirde gönüller inşa edeceğiz, bu şehirde gönüller imar edeceğiz” diyen Başkan Arı, son dönemde gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmalarında verdiği desteklerden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Arı, “Bu şehrin her bir ferdinin belediye başkanıyız. İster bize oy versin, ister bize oy vermesin, ister bize önyargılı olsun her bir kardeşimizi sevgiyle, muhabbetle bağrımıza basacağız. Bu şehri yeniden imar ve inşa edebilmek için deli gibi çalışmak gerekiyor. İşte bu şehir deliyi buldu. Biz bunu baştan söylemiştik. Seçimlerden önce ‘Kırk yaşında kendimi bu şehir için feda etmeye geldim’ demiştim. Elhamdülillah, o verdiğimiz sözün seçim zamanında sizin oyunuzu almak için değil sizin duanızı ve gönlünüzü almak için ifade ettiğimi ve beraberinde de seçim vaadi değil gerçekleştirecek vaatler olduğunu şehirdeki değişimden, dönüşümden, yeniden imar ve inşadan anlıyorsunuz.” dedi.