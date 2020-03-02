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Nevşehir Belediyesi, cadde ve sokakları Türk Bayraklarıyla donattı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 02.03.2020 15:52 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi, Bahar Kalkanı Harekatı’na destek için şehirde yaya ve taşıt trafiğinin en yoğun olduğu cadde ve sokakları Türk bayraklarıyla donattı.Suriye’de Esed rejiminin alçak saldırıları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekâtı nedeniyle, kentin birçok bölgesine Türk bayrakları asan Nevşehir Belediyesi, şehri adeta kırmızı beyaz renklere boyadı.Nevşehir Belediye Başkanlığı binası önündeki Doyuran Kavşağı’ndan başlayarak Lale Caddesi üzerinden Meteris Meydanı’na buradan da Gazi Stadı’nın bulunduğu Mustafa Parmaksız Caddesi’ne ve Atatürk Caddesi’nde kadar yapılan çalışma, Nevşehirlilerin beğenisini kazandı.Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, açıklamada, her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bir zamanda Nevşehir’den tüm Türkiye’ye anlamlı bir mesaj göndermek istediklerini belirtti.Tüm Nevşehirlileri ev ve işyerlerine Türk bayrağı asmaya davet eden Arı, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için geçmişte olduğu gibi günümüzde de hayatlarını feda etmekten çekinmeyen tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz.

Nevşehir Belediyesi, Bahar Kalkanı Harekatı’na destek için şehirde yaya ve taşıt trafiğinin en yoğun olduğu cadde ve sokakları Türk bayraklarıyla donattı.
Suriye’de Esed rejiminin alçak saldırıları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekâtı nedeniyle, kentin birçok bölgesine Türk bayrakları asan Nevşehir Belediyesi, şehri adeta kırmızı beyaz renklere boyadı.
Nevşehir Belediye Başkanlığı binası önündeki Doyuran Kavşağı’ndan başlayarak Lale Caddesi üzerinden Meteris Meydanı’na buradan da Gazi Stadı’nın bulunduğu Mustafa Parmaksız Caddesi’ne ve Atatürk Caddesi’nde kadar yapılan çalışma, Nevşehirlilerin beğenisini kazandı.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, açıklamada, her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bir zamanda Nevşehir’den tüm Türkiye’ye anlamlı bir mesaj göndermek istediklerini belirtti.
Tüm Nevşehirlileri ev ve işyerlerine Türk bayrağı asmaya davet eden Arı, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için geçmişte olduğu gibi günümüzde de hayatlarını feda etmekten çekinmeyen tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz. Asil milletimiz tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutmuştur, tutmaya da devam etmektedir. Milletimiz canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, bayrağını, canı ve kanı pahasına korumaya devam edecektir. Bizlerde milletimizin birlik ve beraberliğini temsil eden, şanlı tarihimizin temsilcisi, bağımsızlığımızın ve kahramanlığımızın sembolü ay yıldızlı bayrağımızı, şehrimizin her noktasında dalgalandırmak istedik.” dedi.

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Merkez
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Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Orkun Eczanesi
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Derinkuyu
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Gulsehir
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Hacibektas
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