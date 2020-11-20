YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir Belediyesi tarafından açılan kurslarda yüz yüze eğitime ara verildi

Nevşehir Belediyesi tarafından açılan kurslarda yüz yüze eğitime ara verildi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 20.11.2020 12:46 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi korona virüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge nedeniyle yüz yüze eğitimlerine yılsonuna kadar ara verdi.Korona virüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığı yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbir kararı alındı.

Nevşehir Belediyesi korona virüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge nedeniyle yüz yüze eğitimlerine yılsonuna kadar ara verdi.
Korona virüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığı yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbir kararı alındı. Alınan kararlar İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle duyuruldu.
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgenin ardından Nevşehir Belediyesi’de harekete geçti. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yüz yüze eğitimlerin verildiği Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM), Özel İnsanlar Eğitim Merkezi ve Müzik Eğitim Merkezi’ndeki kurslara korona virüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda yılsonuna kadar ara verdi.
Ayrıca Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde açılan ve sporcular arasında yakın temasın olduğu Güreş, Wushu ve Dövüş Sanatları kursları da yine yılsonuna kadar durduruldu.
KAPEM ve Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’ndeki dersler online olarak devam edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Öykü Serter'den yasak aşk itirafı! Öykü Serter'den yasak aşk itirafı!
Korkunç anlar kamerada! Mucize Korkunç anlar kamerada! Mucize

Nevşehir Namaz Vakitleri 20 Kasım Cuma

İmsak
05:56
Sabah
07:22
Öğle
12:32
İkindi
15:09
Akşam
17:32
Yatsı
18:52

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler20 Kasım Cuma

Anadolu Eczanesi
Merkez
Ceran Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Bagdatlı Eczanesi
Avanos
Yenı Eczanesi
Derinkuyu
Meltem Eczanesi
Gulsehir
Bektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.