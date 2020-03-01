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Nevşehir Belediyespor: 0 Gölcükspor:0

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 01.03.2020 17:07 | Son Güncelleme

TFF 3.Lig 3.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda Gölcükspor ile 0-0 berabere kaldı.TFF 3.Lig 3.Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Gölcükspor’u Gazi Stadyumunda konuk etti.

TFF 3.Lig 3.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda Gölcükspor ile 0-0 berabere kaldı.
TFF 3.Lig 3.Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Gölcükspor’u Gazi Stadyumunda konuk etti. Maçın ilk yarısının ilk 15 dakikasında Gölcükspor kalesine yüklenen Nevşehir Belediyesporlu futbolcular aradığı golü bulamadı. Bu dakikadan sonra konuk ekip Gölcükspor maçta dengeyi kurarken maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maçın ikinci yarısında da Nevşehir Belediyespor üstün bir oyun sergilemesine rağmen aradığı golü bulamadı. Maçın 90 dakikası da 0-0 eşitlikle sona ererken bu maçın ardından Nevşehir Belediyespor puanını 41’e çıkartırken üçüncü sıraya geriledi.
Gazi Stadyumunda oynanan mücadeleyi, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın’ın yanı sıra yaklaşık 2 bin taraftar takip etti.
Stat: Gazi
Hakemler: Ahmet Balkan x, Mert Baykal x, Ozan Burak Akduman x
Nevşehir Belediyespor: Onur xx, İlker, Ziya xx (Dk 73 Tugay x), Youssef x, Emre x (Dk 63 Sinan xx), Mehmet xx, Onur Ural x, Alper xx, Ethem xx, Berke x (Dk 45 Muhammed Emin xx), Okanx
Yedekler: Murat, Muhammed Ali, Tolgahan, ,Savaş,
Teknik Direktör: Uğur Balcıoğlu
Gölcükspor: İlyas xx, Fatih x, Ali Mert x, Furkan x (Dk 81 Furkan ?), Batuhan xx (Dk 63 Taha x), Emre x ( Dk 85 Erdem ?), Evren x, Akın x, İsmail x, Muhammet Serdar xx, Aykut x
Yedekler: Metehan, Barış, Yücel, Enes, Kadir,
Teknik Direktör: Adil Kuru
Sarı Kartlar: Mehmet Tosun (Nevşehir Belediyespor), Evren, Erdem (Gölcükspor)

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