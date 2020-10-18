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Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı galibiyetle başladı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 18.10.2020 17:15 | Son Güncelleme

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Sigorta Shop Kadınlar 1.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, kendi evinde konuk ettiği Çukurova Belediyespor’u 3-0 yendi.
Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nin B grubunda Nevşehir Belediyespor ve Çukurova Belediyespor Kadın Voleybol takımları Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.
Müsabaka öncesinde Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim arı her iki takımın kaptanlarına çiçek vererek başarılar diledi.
Müsabakayı baştan sona üstün oynayan kırmızı beyazlı Nevşehir Belediyespor 25-17, 25-23 ve 25-22’lik setlerle kazanarak lige galibiyetle başladı.
Maçı Vali İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Rasim Arı’nın yanı sıra Arı’nın eşi Melek Arı, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Bektaş Demir ve Ersan Erkut ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir’de tribünden izledi.

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