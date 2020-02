Nevşehir Belediyespor, MODAFEN maçı için hazırlıklarını tamamladı

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Cumartesi günü oynayacağı Modafen müsabakası için hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı beyazlı ekipte deplasmanda galip gelerek zirve mücadelesini sürdürmek istediklerini belirten Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, “Bu takım 2. Lige yükselmek için elinden gelen her şeyi sonuna kadar yapacak.” dedi.

Nevşehir Belediyespor, 15 Şubat Cumartesi günü İstanbul deplasmanında karşılaşacağı Modafen için tüm hazırlıklarını tamamladı. 14 Şubat Cuma günü öğle saatlerinde havayolu ile İstanbul’a gidecek olan kırmızı beyazlı takımda, sakat olan Hasan Çelik ve sarı kart cezalısı İlker Günaslan forma giyemeyecek.

Takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, grubun en iyi takımının kendilerinin olduğunu ve bunu sahaya yansıttıkları sürece zirveden düşmeyeceklerini kaydetti.

Tecrübeli hoca, “ Yozgat maçında kötü zemine rağmen ama pas yüzdesinin çok olması bizi çok memnun etti. İstek, arzu, ikili mücadeleler, dönen toplar, ribauntların hepsini takım halinde bizim almamız çok güzel. Çok da iyi bir oyun oldu. O zemine, o şarta rağmen iyi mücadele ettik. Daha da farklı bir skor gelebilirdi. Çok basit kaçırdığımız pozisyonlar var, pozisyon öncesi vermemiz gereken çok basit paslar var. Ama takımın genelindeki oynayan oynamayan herkesin; istek, arzu, birlik, beraberliği çok üst seviyedeydi. Bunu iç sahalarda çok fazla yaşıyoruz zaten. Bunu deplasman maçlarına da taşımamız gerek. Şimdi oradaki Yozgat maçındaki istek, arzu ve güzel oyunu bir adım daha ileriye taşıyıp Modafen’e gitmemiz gerekiyor. Futbolu her hafta hayatımızın son maçı gibi oynayacağız, ligin son maçı gibi oynayacağız, yenip şampiyon olacakmışız gibi oynayacağız. Bu zihniyet ile oynarsak başarırız. Zaten takımımız iyi bir takım, gurubun en iyi takımı biziz, biz buna inanıyoruz. Ama sadece dediğim gibi her maçın ayrı bir hikâyesi var. Şimdi de suni çime gidiyoruz. Umarım dediğim gibi Yozgat maçındaki istek ve arzuyu da Modafen’e taşırsak herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ama son haftalarda lig iyice sıkışıyor. Düşme potasındaki takımların son şansları oluyor. İç sahalarda özellikle daha agresif, daha istekli oluyorlar. Ona karşılık verirsek, rakipten daha agresif, daha istekli olursak engeli kolay aşacağımızı düşünüyoruz. “ dedi.

Gruplarında 2. Lig’e çıkabilmek için birçok takımın çekiştiğini ifade eden Balcıoğlu, bunun yanı sıra düşme hattında da ilginç haftaların yaşanabileceğini kaydetti.

Özellikle düşme potasındaki takımların alacakları sürpriz beraberlik ve galibiyetlerle zirve mücadelesine etki edebileceğini söyleyen Balcıoğlu, “Bu gruptaki Karacabey takımının bu kadar puan almasını ve bu kadar önde gitmesini, oyun anlamında da bizle oynadığı maçlarda da gördüm çok sağlıklı bulmuyorum. İşin gerçeği bu. Ama dediğim gibi, diğer takımların çok istikrarsız olması, bizim, Diyarbakır’ın, Bayrampaşa’nın, Soma’nın, Nazilli’nin çok çalkalanması bir şekilde Karacabey’e yaradı. Karacabey tipik bir 3. Lig takımı. Oyun olarak, yetenek olarak değil ama takım halinde çok iyi mücadele edip, çok iyi oynuyorlar. Bunun dışında Nazilli takımı da çok iyi bir takımdı aslında ama onlarda biraz herhalde maddi açıdan sıkıntılar yaşıyorlar şuanda. Soma takımı çok diri, genç bir takım. Transferlerde de iyi işler yaptılar. Bunun dışında arkadan zorlayacak takım Diyarbakır olabilir. Bayrampaşa’da takımı çok büyük hayal kırıklığı. Aslında gurubun en iyi takımlarından bir tanesi Bayrampaşa takımıydı. Bu saydığım takımların hepsinin üzerinde biz varız. Biz birinci olacağız ama olamasak ta play-off’ta en büyük favori biziz. İnşallah ‘Şampiyon Nevşehir Belediye Spor’ yazısını yazdıracağız bu sene.” diye konuştu.