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Nevşehir Belediyespor Teknik Direktör Taner Öcal ile devam edecek

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 22.08.2020 13:08 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.

Nevşehir Belediyespor Teknik Direktör Taner Öcal ile devam edecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor’da kırmızı beyazlı yönetim yeni sezonda da Teknik Direktör Taner Öcal ile devam etme kararı aldı.
2019-2020 futbol sezonunun ikinci devresinde Nevşehir Belediyespor’da göreve başlayan tecrübeli hoca Taner Öcal önümüzdeki sezonda takımın başında olacak. Kırmızı beyazlı yönetimle görüşerek devam eden sözleşmesinde büyük oranda bir fedakârlık yapan Öcal, 2020-2021 sezonunun da kırmızı beyazlı takımda kaldı.
Yeni sezon öncesinde ilk olarak teknik direktör Taner Öcal ile anlaşan Nevşehir Belediyespor yönetimi transfer çalışmalarını ise sürdürüyor.

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