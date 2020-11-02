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Nevşehir, İzmir için tek yürek

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 02.11.2020 15:53 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi tarafından deprem bölgesindeki çocuklar için oyuncak, atkı ve bere ile bebekli aileler için bebek bakım seti gönderildi.Merkez üssü Ege Denizi’nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında depremzede ailelere destek olmak amacıyla başlatılan yardım kampanyasına destek sürüyor.Hayırsever vatandaşların da katkıları ile İzmir’e tırlarla gıda kolisi, battaniye ve su göndermeye hazırlanan Nevşehir Belediyesi, deprem bölgesindeki çocuk ve bebekli aileleri de unutmadı.Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, bir süre önce Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı öncülüğünde başlatılan ‘Çocuklar Üşümesin’ kampanyası çerçevesinde Melek Arı ile birlikte gönüllü kadınlar tarafından örülen yüzlerce atkı ve bereyi deprem bölgesine ulaştırmak için harekete geçtiAtkı ve bereler ile birlikte ayrıca depremzede çocuklar için Kadın Çalışmaları Merkezi (KAÇEM) kursiyerleri tarafından dikilen amigurumi bebekleri özenle paketleyen belediye görevlileri, içerisinde çocuk bezi, ıslak mendil, tırnak makası, ateş ölçer, biberon, emzik, pijama takımı, battaniye ve önlük bulunan onlarca çocuk bakım setlerini de İzmir’e gönderilecek tırlara yükledi.

Nevşehir Belediyesi tarafından deprem bölgesindeki çocuklar için oyuncak, atkı ve bere ile bebekli aileler için bebek bakım seti gönderildi.
Merkez üssü Ege Denizi’nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında depremzede ailelere destek olmak amacıyla başlatılan yardım kampanyasına destek sürüyor.
Hayırsever vatandaşların da katkıları ile İzmir’e tırlarla gıda kolisi, battaniye ve su göndermeye hazırlanan Nevşehir Belediyesi, deprem bölgesindeki çocuk ve bebekli aileleri de unutmadı.
Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, bir süre önce Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı öncülüğünde başlatılan ‘Çocuklar Üşümesin’ kampanyası çerçevesinde Melek Arı ile birlikte gönüllü kadınlar tarafından örülen yüzlerce atkı ve bereyi deprem bölgesine ulaştırmak için harekete geçti
Atkı ve bereler ile birlikte ayrıca depremzede çocuklar için Kadın Çalışmaları Merkezi (KAÇEM) kursiyerleri tarafından dikilen amigurumi bebekleri özenle paketleyen belediye görevlileri, içerisinde çocuk bezi, ıslak mendil, tırnak makası, ateş ölçer, biberon, emzik, pijama takımı, battaniye ve önlük bulunan onlarca çocuk bakım setlerini de İzmir’e gönderilecek tırlara yükledi.

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İkindi
15:21
Akşam
17:47
Yatsı
19:05

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Pazartesi

Özlem Eczanesi
Merkez
Sen Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Bagdatlı Eczanesi
Avanos
Feralan Eczanesi
Derinkuyu
Meltem Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
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