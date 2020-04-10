YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir polisini alkışlıyor

Nevşehir polisini alkışlıyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 10.04.2020 09:54 | Son Güncelleme

10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında tüm Nevşehir, güvenliği sağlayan Polis Teşkilatı mensuplarını alkışlayacak.Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen organizasyon ile 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı’nın 175’inci kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla ilimizde görev yapan emniyet mensupları alkışlanacak.

Nevşehir polisini alkışlıyor

10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında tüm Nevşehir, güvenliği sağlayan Polis Teşkilatı mensuplarını alkışlayacak.
Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen organizasyon ile 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı’nın 175’inci kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla ilimizde görev yapan emniyet mensupları alkışlanacak. Nevşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri Bayram Ekici açıklamasında, “Özellikle korona virüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları kadar Nevşehir’de güvenliği sağlamasının yanı sıra büyük bir özveriyle Vefa destek hattından gelen talepleri 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımıza ulaştıran polislerimizi alkışlamak üzere tüm Nevşehir halkını davet ediyoruz. 10 Nisan Cuma akşamı saat 21.00’de balkonlarımıza çıkarak Türk bayrakları eşliğinde cefakâr polislerimizi alkışlayalım” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı! 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı!
PARTNER Çay koronavirüsü yenmede etkili mi? Çay koronavirüsü yenmede etkili mi?

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya Büyükşehir’den sosyal yardım seferberliği

Konya Büyükşehir’den sosyal yardım seferberliği

Şehit ve gazi ailelerinden CHP’li Özel’e sert tepki

Şehit ve gazi ailelerinden CHP’li Özel’e sert tepki

Lüleburgaz’da üretilen maskeler sağlıkçılara teslim edildi

Lüleburgaz’da üretilen maskeler sağlıkçılara teslim edildi

Engelli vatandaşa 112 Acil Yardım Ekibi şefkati

Engelli vatandaşa 112 Acil Yardım Ekibi şefkati

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Kaymakam sokak hayvanlarını besledi

Kaymakam sokak hayvanlarını besledi

Nevşehir Namaz Vakitleri 10 Nisan Cuma

İmsak
04:39
Sabah
06:05
Öğle
12:47
İkindi
16:26
Akşam
19:20
Yatsı
20:40

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Buket Eczanesi
Merkez
Gencer Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Meydan Eczanesi
Avanos
Yenı Eczanesi
Derinkuyu
Huzur Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nevşehir’de korona virüs seferberliği

Nevşehir’de korona virüs seferberliği

Kapadokya'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması

Kapadokya'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.