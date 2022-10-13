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Nevşehir'de 1675 litre sahte içki ele geçirildi

13.10.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de 1675 litre sahte içki ele geçirildi

Nevşehir'de 1675 litre sahte içki ele geçirildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de polisin düzenlendiği sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Avanos ilçesindeki bir ikamet ve bağ evinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 1675 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 3 kit, 2 ruhsatsız tüfek ile sahte içkilerin depolandığı malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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Nevşehir sahte içki

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