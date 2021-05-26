Nevşehir'de 6 yabancı uyruklu yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 göçmen yakalandı.

Derinkuyu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan kontrollerde 6 Suriye uyruklu yakalandı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan Suriye uyruklu sürücü A.E.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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