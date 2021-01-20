Nevşehir’de 670 bin adet makaron, 30 kilo tütün ele geçirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 670 bin makaron, 30 kilogram tütün ve 75 bin 600 adet sigara filtresi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana’dan Nevşehir’e satışa sunulmak üzere bir araç içerisinde kaçak sigara ve tütün getirileceği bilgisine ulaşıldı. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Adana’dan Nevşehir’e giriş yapan araç içerisinde yapılan aramada 670 bin boş makaron, 75 bin 600 adet sigara filtresi ve 30 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli A.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken şüpheli hakkına adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

