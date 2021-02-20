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Nevşehir'de ağılda çıkan yangında koyun ve kuzular telef oldu

20.02.2021 13:22 | Son Güncelleme:
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Nevşehir'de ağılda çıkan yangında koyun ve kuzular telef oldu

Nevşehir'de ağılda çıkan yangında koyun ve kuzular telef oldu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde bir ağılda çıkan yangında çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aylı köyünde Rıdvan Albayrak'a ait ağılda sabaha karşı yangın çıktı.

Yangın, çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen Kozaklı Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Ağılın içindeki samanlıktaki elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında, 100'e yakın koyun ve kuzunun telef olduğu öğrenildi.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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