YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir’de aranan 3 kişi tutuklandı

Nevşehir’de aranan 3 kişi tutuklandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 02.11.2020 15:53 | Son Güncelleme

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında aranan 3 kişi yakalanarak tutuklandı.Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir adli makamlarınca aranan ve hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan H.N.Ö., Kocaeli adli makamlarınca aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.Ç.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında aranan 3 kişi yakalanarak tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir adli makamlarınca aranan ve hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan H.N.Ö., Kocaeli adli makamlarınca aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.Ç. ve Aile içi ve kadına şiddetle mücadele kapsamında tedbir kararını iki kez ihlal eden ve 6 gün zorlama hapis kararı bulunan R.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hayvanlar depremi hisseder mi? Hayvanlar depremi hisseder mi?
PARTNER Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi
En Çok Okunan Yerel Haberler
KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi
KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi
Pazarlar’da misafirlik ve hane ziyaretleri yasaklandı
Pazarlar’da misafirlik ve hane ziyaretleri yasaklandı
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in kurtuluş anını paramedik Tolga Ünsel anlattı:
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in kurtuluş anını paramedik Tolga Ünsel anlattı:
Emlak ve çevre temizlik vergi ödemesi 30 Kasım’a kadar
Emlak ve çevre temizlik vergi ödemesi 30 Kasım’a kadar
Burhaniye’de Dr. Berna Tuncel yaşamını yitirdi
Burhaniye’de Dr. Berna Tuncel yaşamını yitirdi
Denizli’de mahalle muhtarı vatandaşlarla deprem bölgesine yardım gönderdi
Denizli’de mahalle muhtarı vatandaşlarla deprem bölgesine yardım gönderdi

Nevşehir Namaz Vakitleri 2 Kasım Pazartesi

İmsak
05:39
Sabah
07:02
Öğle
12:30
İkindi
15:21
Akşam
17:47
Yatsı
19:05

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Pazartesi

Özlem Eczanesi
Merkez
Sen Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Bagdatlı Eczanesi
Avanos
Feralan Eczanesi
Derinkuyu
Meltem Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Teknik Direktör Korkmaz, antrenmanları drone ile takip ediyor
Teknik Direktör Korkmaz, antrenmanları drone ile takip ediyor
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Yücel Menekşe’ye Yılın Basın Onur Ödülü
Yücel Menekşe’ye Yılın Basın Onur Ödülü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.