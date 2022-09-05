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Nevşehir'de bir baba, kızını rahatsız ettiğini ileri sürdüğü genci öldürdü

05.09.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de bir baba, kızını rahatsız ettiğini ileri sürdüğü genci öldürdü

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir kişi, kızını rahatsız ettiğini iddia ettiği genci öldürdü.

İddiaya göre, D.A, bir süredir kızını rahatsız ettiği ileri sürülen İbrahim A'ya (26), Ayvalı köyü çıkışındaki otobüs durağında tabancayla ateş etti.

D.A, yaralı halde kaçmaya çalışan genci bir evin bahçesinde yakalayarak bıçakla saldırdı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, İbrahim A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

D.A, suç aletleriyle jandarmaya teslim oldu.

Jandarma, köyde olayların büyümemesi için güvenlik önlemi aldı.

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