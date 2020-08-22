YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir'de bir depodan yaklaşık 2 ton bakır ve bakır kablo çalındı

Nevşehir'de bir depodan yaklaşık 2 ton bakır ve bakır kablo çalındı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 22.08.2020 13:14 | Son Güncelleme

Nevşehir'de bir depodan yaklaşık 2 ton bakır ve bakır kablo çalındı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bir depodan yaklaşık 2 ton bakır ve bakır kablo çalan hırsızlar, kayıplara karıştı.

Kimliği belirsiz kişiler, bir firmanın depo olarak kullandığı eski un fabrikasının duvarını yıkıp içeri girdi.

Depo kapısının anahtarını da kıran hırsızlar, 1300 kilogram çıplak bakır iletken ve yaklaşık 700 kilogram bakır kablo çaldı.

Hırsızlar 2 ton ağırlığındaki bakır ve bakır kabloyu araca yükledikten sonra olay yerinden kaçtı.

Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada hırsızların içeri girmek için bir bölümünü yıktıkları duvarı tekrar örerek olay yerinden kaçtıkları öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROtelde gergin anlar! Otelde gergin anlar!
PARTNERŞarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorumŞarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum
En Çok Okunan Yerel Haberler
Marmaris’te polisten şok denetimler
Marmaris’te polisten şok denetimler
Yunusemre Belediyesi kazada ölen futbolcusunu unutmadı
Yunusemre Belediyesi kazada ölen futbolcusunu unutmadı
Kayseri'de iş adamını öldüren kiralık katille cinayete azmettiren 3 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de iş adamını öldüren kiralık katille cinayete azmettiren 3 şüpheli tutuklandı
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları
Kabakoz’a 300 araçlık tır parkı
Kabakoz’a 300 araçlık tır parkı
Toroslar’da salgına karşı uygulamalar devam ediyor
Toroslar’da salgına karşı uygulamalar devam ediyor

Nevşehir Namaz Vakitleri 22 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:25
Sabah
05:55
Öğle
12:49
İkindi
16:33
Akşam
19:34
Yatsı
20:57

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Cumartesi

Buket Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Bagdatlı Eczanesi
Avanos
Yenı Eczanesi
Derinkuyu
Meltem Eczanesi
Gulsehir
Gören Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.