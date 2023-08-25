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Nevşehir'de birlikte yaşadığı kadın tarafından öldürülen kişinin cenazesi defnedildi

25.08.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, birlikte yaşadığı kadın tarafından bıçaklanarak öldüren kişinin cenazesi, toprağa verildi.

Ayvalı köyünde aynı evde yaşadığı Cansu T. (29) ile aralarında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu bıçaklanarak öldürülen Zafer T. (33) için köydeki Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından Zafer T'nin cenazesi, köy kabristanlığına defnedildi.

Muhtar Hasan Çakır, gazetecilere, Cansu T'nin psikolojik sorunlar yaşadığını ve bir süredir ilaçlarını kullanmadığını iddia ederek, olayın bu nedenle yaşanmış olabileceğini belirtti.

Yaşanan hadise nedeniyle üzgün olduklarını dile getiren Çakır, şöyle konuştu:

"Zafer akşam beni aradı, görüşmek istedi. Geldiğimde, bir akrabası da sesleri duyup eve gelmiş kucağında Zafer yatıyordu. Ambulansı aradım ve kendi aracıma alıp yola çıktık. Daha sonra karşılaşınca ambulansa aldılar. Hastanede uğraşıp geri döndürmeye çalıştılar ama kaybettik. Kızın annesi akşam Zafer'e mesaj atmış. 'Cansu ilaçlarını kullanmıyor tehlikeli olur. Gerekirse jandarmadan yardım al, hastaneye yetiştir.' diye mesaj göndermiş. Kadın kapıyı Jandarmaya açmamış, kapıyı kırarak içeri giren ekiplerce gözaltına alındı."

Öte yandan, şüpheli Cansu T, Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ürgüp Adliyesi'ne sevk edildi.

Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde birlikte yaşayan Cansu T. ile Zafer T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesiyle Cansu T. mutfaktan aldığı bıçakla Zafer T'yi yaralamıştı. Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zafer T. kurtarılamamış, şüpheli kadın gözaltına alınmıştı.

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