YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir'de çaydanlık ısıtıcı jel kabı patladı: 2 yaralı

Nevşehir'de çaydanlık ısıtıcı jel kabı patladı: 2 yaralı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 21.05.2020 01:15 | Son Güncelleme

Nevşehir'de çaydanlık ısıtıcı jel kabı patladı: 2 yaralı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, "Osmanlı ocağı" olarak tabir edilen çaydanlık ısıtıcı jelin patlaması sonucu iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erkan ve Songül Araslaner, Örnekevler Mahallesi Yasemin Sokak'taki ikametlerinde, iftarın ardından çay içmek istedi.

Aslaner çifti, evin teras kısmında oturdukları sırada, çaydanlığın sıcak kalması için kullandıkları jel kabı patladı.

Patlamanın etkisiyle etrafa saçılan alevler minder ve halıyı tutuştururken çiftin vücudunda da yanıklar oluştu.

Olayı haber verilmesi üzerine ikamete gelen Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Alyans neden sol parmağa takılır? Alyans neden sol parmağa takılır?
Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Nevşehir Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
03:35
Sabah
05:17
Öğle
12:43
İkindi
16:35
Akşam
19:58
Yatsı
21:33

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Anadolu Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Derelı Eczanesi
Avanos
Cebecı Eczanesi
Derinkuyu
Gülsehır Eczanesi
Gulsehir
Bektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Danimarka'dan uçakla Nevşehir'e getirilen 116 Türk vatandaşı Niğde'ye gönderildi

Danimarka'dan uçakla Nevşehir'e getirilen 116 Türk vatandaşı Niğde'ye gönderildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Nevşehirli Çiftçi, Dünyada Nadir Bulunan Kuşu Kapı Önünde Buldu

Nevşehirli Çiftçi, Dünyada Nadir Bulunan Kuşu Kapı Önünde Buldu

Bitkisel 2012 Sempozyumu Sona Erdi

Bitkisel 2012 Sempozyumu Sona Erdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.