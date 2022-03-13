Nevşehir'de devrilen otomobildeki üniversite öğrencisi öldü

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Osman Nuri Şimşek idaresindeki 50 AJ 699 plakalı otomobil, Nevşehir-Gülşehir kara yolu Sulusaray Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada araçta bulunan Umut Can Gürel, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ile Yusuf Enes Akkuş, Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gürel'in Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenildi.



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