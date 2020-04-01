YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir’de eczanelerin çalışma saatleri değişti

Nevşehir’de eczanelerin çalışma saatleri değişti

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 01.04.2020 17:01 | Son Güncelleme

Nevşehir Eczacılar Odası tarafından il genelinde eczanelerin çalışma saatleri değiştirildi.Nevşehir’de korona virüs ile mücadele kapsamında Eczacılar Odası tarafından il genelinde görev yapmakta olan eczanelerin çalışma saatlerinin değiştirildiği bildirildi.

Nevşehir Eczacılar Odası tarafından il genelinde eczanelerin çalışma saatleri değiştirildi.
Nevşehir’de korona virüs ile mücadele kapsamında Eczacılar Odası tarafından il genelinde görev yapmakta olan eczanelerin çalışma saatlerinin değiştirildiği bildirildi. Eczacılar Odası tarafından yapılan açıklamada, “ Korona virüs ile mücadele kapsamında 2 Nisan Perşembe gününden itibaren başta Nevşehir merkez olmak üzere il genelinde eczanelerimiz sabah saat 09.30’da açılacak ve 17.00’de kapanacaktır” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte dünyanın en korkunç kedisi İşte dünyanın en korkunç kedisi
PARTNER Korona bunu da yaptırdı! Korona bunu da yaptırdı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

’Emet ilçe Pazarı’nda tedbirler

’Emet ilçe Pazarı’nda tedbirler

Yıldız Holding, start-up'lara destek veriyor

Yıldız Holding, start-up'lara destek veriyor

Vali Toraman, Korona virüs Covid-19 tedbirlerini denetledi

Vali Toraman, Korona virüs Covid-19 tedbirlerini denetledi

Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar

Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar

Vali Baruş, maske ve dezenfektan üretimi yapan liseleri ziyaret etti

Vali Baruş, maske ve dezenfektan üretimi yapan liseleri ziyaret etti

Nevşehir Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
04:55
Sabah
06:19
Öğle
12:50
İkindi
16:23
Akşam
19:11
Yatsı
20:30

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Uzer Eczanesi
Merkez
Yolgösteren Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Orkun Eczanesi
Avanos
Feralan Eczanesi
Derinkuyu
Bahadır Eczanesi
Gulsehir
Gören Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nevşehir'de Devlet Hastanesi’ne Video Bronkoskopi Cihazı Alındı

Nevşehir'de Devlet Hastanesi’ne Video Bronkoskopi Cihazı Alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.