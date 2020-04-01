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Nevşehir’de eczanelerin çalışma saatleri değişti

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 01.04.2020 17:03 | Son Güncelleme

Nevşehir Eczacılar Odası tarafından il genelinde eczanelerin çalışma saatleri değiştirildi.Nevşehir’de korona virüs ile mücadele kapsamında Eczacılar Odası tarafından il genelinde görev yapmakta olan eczanelerin çalışma saatlerinin değiştirildiği bildirildi.

Nevşehir Eczacılar Odası tarafından il genelinde eczanelerin çalışma saatleri değiştirildi.
Nevşehir’de korona virüs ile mücadele kapsamında Eczacılar Odası tarafından il genelinde görev yapmakta olan eczanelerin çalışma saatlerinin değiştirildiği bildirildi. Eczacılar Odası tarafından yapılan açıklamada, “ Korona virüs ile mücadele kapsamında 2 Nisan Perşembe gününden itibaren başta Nevşehir merkez olmak üzere il genelinde eczanelerimiz sabah saat 09.30’da açılacak ve 17.00’de kapanacaktır” denildi.

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İmsak
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Sabah
06:19
Öğle
12:50
İkindi
16:23
Akşam
19:11
Yatsı
20:30

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Uzer Eczanesi
Merkez
Yolgösteren Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Orkun Eczanesi
Avanos
Feralan Eczanesi
Derinkuyu
Bahadır Eczanesi
Gulsehir
Gören Eczanesi
Hacibektas
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