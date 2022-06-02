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Nevşehir'de emeklinin dolandırılmasını polis önledi

02.06.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de emeklinin dolandırılmasını polis önledi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir’de 70 yaşındaki emeklinin 20 bin avroyu dolandırıcının hesabına yatırmasına engel olan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Gülşehir ilçesinde yaşayan emekli H.G’yi telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan kişi, yaşlı adama kimlik bilgilerinin ve banka hesaplarının ele geçirildiğini söyledi.

Şüphelinin bankaya yönlendirdiği H.G, kendisine verilen hesap numarasına 20 bin avro yatırmak istediği sırada, çevrede bulunan polis ekiplerince engellendi.

H.G. gazetecilere, telefonla arayan kişilerin kendilerini başsavcı ve emniyet amiri olarak tanıttıklarını belirtti.

Şüphelinin telefonla konuşurken de kendisine "abi" diye hitap etmesini istediğini dile getiren H.G, banka önünde bekleyen polisler sayesinde dolandırılmaktan kurtulduğunu söyledi.

Polis, telefon dolandırıcısının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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