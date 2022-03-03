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Nevşehir'de hasta taşıyan ambulans devrildi

03.03.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de hasta taşıyan ambulans devrildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de hasta taşıyan ambulansın buzlu yolda devrilmesi sonucu hasta yakını hafif yaralandı.

Derinkuyu'dan Nevşehir'e hasta taşıyan A.Ç. idaresindeki 50 DR 274 plakalı ambulans, buzlu yolda direksiyon hakimiyetinin yitirilmesi sonucu devrildi.

Kazada, hasta yakını hafif yaralandı.

Hasta ve yakını, olay yerine gelen sağlık ekibince Nevşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Devrilen ambulans çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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