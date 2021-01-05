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Nevşehir’de jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 05.01.2021 14:07 | Son Güncelleme

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin merkez ilçede yaptıkları çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından şüpheli bir araç içerisinde yapılan aramada 20,45 gram metamfetamin, 17,64 gram esrar, 1 adet rulo halinde alüminyum folyo, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.Araç içerisinde bulunan M.Ö., R.Y., S.K.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin merkez ilçede yaptıkları çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından şüpheli bir araç içerisinde yapılan aramada 20,45 gram metamfetamin, 17,64 gram esrar, 1 adet rulo halinde alüminyum folyo, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.
Araç içerisinde bulunan M.Ö., R.Y., S.K. F.Ç. ve O.K. gözaltına alınırken jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. ve F.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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