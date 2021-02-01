YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir'de kaçak sigara imal ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Nevşehir'de kaçak sigara imal ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

01.02.2021 16:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de kaçak sigara imal ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, evde kurdukları düzenekle kaçak tütün kullanıp sigara ürettikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, tütün mamulleri kaçakçılığını önlemek amacıyla yürütülen çalışmada, bir ikamete operasyon düzenlendi.

M.K. ve E.K'yi gözaltına alan ekipler, sigara dolum makinesi, kompresör, 35 kilogram kıyılmış tütün, 32 bin 600 boş makaron, 200 dolu makaron ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarından işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Denizde şaşkına çeviren görüntü! Telefona sarıldılar Denizde şaşkına çeviren görüntü! Telefona sarıldılar
PARTNER Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay

Nevşehir Namaz Vakitleri 1 Şubat Pazartesi

İmsak
06:16
Sabah
07:40
Öğle
13:00
İkindi
15:45
Akşam
18:09
Yatsı
19:28

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Pazartesi

Açıkgöz Eczanesi
Merkez
Cıhad Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Orkun Eczanesi
Avanos
Halıloglu Eczanesi
Derinkuyu
Bahadır Eczanesi
Gulsehir
Hacıbektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Diğer Haberler

Nevşehir’de bıçaklı gaspçı tutuklandı

Nevşehir’de bıçaklı gaspçı tutuklandı

Yasadışı avlanan 2 kişi yakalandı

Yasadışı avlanan 2 kişi yakalandı

Evlerini sigara imalathanesine dönüştüren 2 kişi yakalandı

Evlerini sigara imalathanesine dönüştüren 2 kişi yakalandı

Evlerini sigara imalathanesine dönüştüren 2 kişi yakalandı

Evlerini sigara imalathanesine dönüştüren 2 kişi yakalandı

Kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı

Kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı

Nevşehir'de trafik kazasının tarafları arasındaki sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Nevşehir'de trafik kazasının tarafları arasındaki sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.