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Nevşehir’de karla mücadele çalışmaları sürüyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 20.03.2020 10:59 | Son Güncelleme

Nevşehir’de etkili olan kar yağışı dolayısıyla, ulaşımda aksamalar yaşanmaması için belediye ekipleri yoğun mesai harcıyor.Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için öncelikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgeler olmak üzere tüm mahallelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Başta ana arterler olmak üzere şehir içi yolları iş makineleri ile temizleyen ekipler, yollardaki buzlanma tehlikesine karşı da tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Nevşehir’de etkili olan kar yağışı dolayısıyla, ulaşımda aksamalar yaşanmaması için belediye ekipleri yoğun mesai harcıyor.
Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için öncelikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgeler olmak üzere tüm mahallelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Başta ana arterler olmak üzere şehir içi yolları iş makineleri ile temizleyen ekipler, yollardaki buzlanma tehlikesine karşı da tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Yoğun kar yağışının yaşandığı Nevşehir’de yaya kaldırımları belediye ekipleri tarafından püskürtme özelliğine sahip kar küreme makineleri ile temizleniyor. Ekipler, yaya kaldırımlarında ayrıca tuzlama çalışması da gerçekleştiriyor. Kar küreme makinelerinin girmesinin mümkün olmadığı bölgelerde, yaya ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalar şehrin çeşitli noktalarında sürüyor.
Kar kalınlığının 28 santimetreye ulaştığı kent merkezinde Meteoroloji Müdürlüğü’nün tahminlerine göre kar yağışının akşam saatlerinden itibaren etkisinin yitirmesi bekleniyor.

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Merkez
Kusçu Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Bagdatlı Eczanesi
Avanos
Nazar Eczanesi
Derinkuyu
Meltem Eczanesi
Gulsehir
Hacıbektas Eczanesi
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