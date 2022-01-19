Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, olumsuz hava koşullarından dolayı taşımalı eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitime bir gün ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte etkisini yitiren kar yağışının ardından kara yollarında oluşacak buzlanma nedeniyle bazı eğitim alanlarının 20 Ocak'ta tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle 20 Ocak'ta taşımalı eğitim, özel eğitim öğrencileri ve rehabilitasyon merkezlerine gelen öğrenciler için eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

