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Nevşehir'de otomobil park halindeki 5 araca çarptı: 2 yaralı

12.08.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de otomobil park halindeki 5 araca çarptı: 2 yaralı

Nevşehir'de otomobil park halindeki 5 araca çarptı: 2 yaralı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Nevşehir'den Ürgüp ilçesine seyir halinde olan Y.K. idaresindeki 50 SN 001 plakalı otomobil, Üçgüzeller mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan 5 araca çarptı.

Kazada araçlardan birinde bulunan B.A. ile yol kenarında bekleyen Z.V. yaralandı.

Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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trafik kazası Nevşehir

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