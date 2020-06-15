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Nevşehir’de sinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapılıyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 15.06.2020 14:08 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı başlattığı dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra zararlı haşere gruplarına karşı rutin olarak sürdürdüğü mücadele çalışmalarını da ara vermeden sürdürüyor.Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla harekete geçen ve çalışmalarını hızlandıran ekipler, hava sıcaklıklarının artması ile birlikte başlayan haşere sorununu, doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu ilaçlar ile bilimsel programlar doğrultusunda çözüme kavuşturuyor.Nevşehir Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki donanımlı personel ve araç gereçleri ile sivrisinek, ergin, karasinek, larva ve diğer zararlı haşere grupları konusundaki ilaçlama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.Belediye ekipleri, özellikle park, yeşil alan, yeraltı ve yer üstü çöp konteynerinde ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.Haşereyle mücadelede vatandaşlara da görev düştüğüne dikkat çeken yetkililer, vatandaşları çöplerin rastgele çevreye bırakılmaması ve çöplerin ağzı kapalı bir şekilde yeraltı ve yerüstü çöp konteynerlerine atılmasına özen göstermeleri konusunda uyardı.Nevşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığı için bulaşıcı hastalıkların taşınmasına neden olan haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını yıl boyu aralıksız olarak sürecek.

Nevşehir Belediyesi yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı başlattığı dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra zararlı haşere gruplarına karşı rutin olarak sürdürdüğü mücadele çalışmalarını da ara vermeden sürdürüyor.
Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla harekete geçen ve çalışmalarını hızlandıran ekipler, hava sıcaklıklarının artması ile birlikte başlayan haşere sorununu, doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu ilaçlar ile bilimsel programlar doğrultusunda çözüme kavuşturuyor.
Nevşehir Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki donanımlı personel ve araç gereçleri ile sivrisinek, ergin, karasinek, larva ve diğer zararlı haşere grupları konusundaki ilaçlama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
Belediye ekipleri, özellikle park, yeşil alan, yeraltı ve yer üstü çöp konteynerinde ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Haşereyle mücadelede vatandaşlara da görev düştüğüne dikkat çeken yetkililer, vatandaşları çöplerin rastgele çevreye bırakılmaması ve çöplerin ağzı kapalı bir şekilde yeraltı ve yerüstü çöp konteynerlerine atılmasına özen göstermeleri konusunda uyardı.
Nevşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığı için bulaşıcı hastalıkların taşınmasına neden olan haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını yıl boyu aralıksız olarak sürecek.

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