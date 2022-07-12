Nevşehir'de tarlaya devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 GD 215 plakalı hafif ticari araç, Nevşehir-Derinkuyu kara yolunda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunanlardan H.G'nin (27) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan S.E, İ.E, S.E, ve H.P, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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